Стилист Влад Лисовец признался в чувствах к Ирине Хакамаде: «Люблю её очень»

11 июля 2025, 12:36

Влад Лисовец признался в чувствах к Ирине Хакамаде

Ирина Хакамада и Влад Лисовец (фото: Telegram @vladislavlisovets)

Влад Лисовец назвал Ирину Хакамаду одной из самых умных женщин в России и признался ей в любви. В своём личном блоге стилист обнародовал совместное видео с журналисткой и бывшей политической деятельницей.





Встреча Лисовца и Хакамады состоялась на прошедшей недавно выставке в Москве. Знаток моды был счастлив встретить на мероприятии женщину, которой он всегда восхищался.





«Посмотрите, кто рядом со мной. Одна из самых умных женщин в России, красивых, умных, элегантных, модных, стильных. Я люблю её просто очень», – написал Лисовец.