Стилист посоветовала, как выбрать модный зонт
Стилист Ким: лучше носить прозрачный зонт, чтобы не испортить образ
Разноцветный зонт с цветами может испортить весь образ, поэтому лучше выбирать прозрачный или однотонный аксессуар. Такой совет дала стилист Ольга Ким.
Она призвала тщательно выбирать зонт, поскольку это довольно большой аксессуар и визуально влияет на образ в целом.
«Если вы одеты под офис, с таким лоском, с шиком, в классической манере или даже в какой-то парадной манере, бабушкин зонтик с цветочками а-ля павлопосадские платки погубит весь ваш образ. Очень важно, чтобы зонт был стильным. Я рекомендую рассматривать зонт прозрачный, который будет точно ко всему подходить, это беспроигрышный вариант», — отметила Ким в беседе с «Газетой.Ru».
При этом можно выбрать складной зонт, однако он обязательно должен быть нейтрального цвета, который будет со всем сочетаться. Стилист добавила, что продолжает оставаться в тренде леопардовый принт, а зонт такой расцветки может стать красивым акцентом в образе.
Тем временем синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал RT, что дожди в Москве начинают идти на спад.
«Ожидается уменьшение влияния дождливого циклона: дожди пойдут на спад. В среду и четверг местами пройдут ещё дожди, в Москве — совсем несущественные», — рассказал специалист.
Он добавил, что в среду и в четверг в столичном регионе ожидается до 27 °С. А в пятницу и субботу дождя не будет вовсе. Уже в воскресенье, по прогнозу Ильина, ожидается небольшое похолодание и осадки.