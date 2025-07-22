Стилист посоветовала, как выбрать модный зонт

22 июля 2025, 19:28

Стилист Ким: лучше носить прозрачный зонт, чтобы не испортить образ

Фото: iStock/FTiare

Разноцветный зонт с цветами может испортить весь образ, поэтому лучше выбирать прозрачный или однотонный аксессуар. Такой совет дала стилист Ольга Ким.





Она призвала тщательно выбирать зонт, поскольку это довольно большой аксессуар и визуально влияет на образ в целом.





«Если вы одеты под офис, с таким лоском, с шиком, в классической манере или даже в какой-то парадной манере, бабушкин зонтик с цветочками а-ля павлопосадские платки погубит весь ваш образ. Очень важно, чтобы зонт был стильным. Я рекомендую рассматривать зонт прозрачный, который будет точно ко всему подходить, это беспроигрышный вариант», — отметила Ким в беседе с «Газетой.Ru».

«Ожидается уменьшение влияния дождливого циклона: дожди пойдут на спад. В среду и четверг местами пройдут ещё дожди, в Москве — совсем несущественные», — рассказал специалист.