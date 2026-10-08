Стилист назвала четыре ошибки, которые портят образ при любой фигуре

08 октября 2026, 14:30

Стилист Пелар: фактура и длина одежды могут испортить весь образ

Фото: iStock/Kseniia Kapris

Иногда кажется, что вещь «не сидит», хотя размер вроде бы тот. Из-за чего это происходит, и какую роль здес играет фасон?





Стилист Юлия Пелар в беседе с «Радио 1» заявила, что зачастую дело не в килограммах, а в четырёх конкретных вещах — размере, фактуре, длине и масштабе.





«Иногда человек продолжает покупать привычный M, хотя ему объективно комфортнее L или XL. Вещь натягивается, появляются заломы, обостряется тургор кожи, ткань начинает подчёркивать те зоны, которые человек как раз хотел бы не акцентировать», — сказала она.

«Я бы вообще убрала из головы вопрос про размер. Нужно заменить его другим: как конкретная вещь на меня сядет? Если есть зоны, которые хотелось бы немного скорректировать, тонкий хлипкий трикотаж, тонкая вискоза и слишком мягкие ткани часто не помогают. Они буквально повторяют каждую линию тела», — объяснила стилист.

«Очень длинный жакет или свитер, огромный кардиган — особенно при росте до 165 см — могут визуально приземлить фигуру. То же самое происходит с некоторыми контрастными горизонтальными линиями, например, с очень широким отворотом на брюках», — сообщила Пелар.

«Более собранная обувь, выразительная подошва, сумка среднего размера, которая держит форму, — могут лучше уравновесить ваши пропорции. Но это инструменты стилизации, а не запреты. Здесь нет универсального правила. Нужно смотреть, что происходит именно с вашими пропорциями», — резюмировала стилист.