Полина Гагарина пополнила люксовый гардероб сумкой за полмиллиона
Полина Гагарина явно не отказывает себе в красивых вещах. Певица любит путешествия, комфортный отдых и люксовые аксессуары, а теперь показала в соцсетях очередное пополнение своего гардероба — сумку Prada Route.
Стоимость такой модели, по подсчётам «Звездача», превышает 500 тысяч рублей. Даже с учётом скидки цена аксессуара составляет около 549 тысяч рублей — сумма, сопоставимая со стоимостью автомобиля или хорошего ремонта.
Судя по всему, для Гагариной покупка стала скорее очередным обновлением гардероба, чем каким-то особенным событием. Певица регулярно появляется на публике и в соцсетях с дорогими аксессуарами от известных брендов.
Новая Prada органично вписалась в привычный для артистки люксовый стиль. Похоже, коллекция аксессуаров звезды продолжает пополняться.
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