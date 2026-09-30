Полина Гагарина пополнила люксовый гардероб сумкой за полмиллиона

30 сентября 2026, 17:53

Полина Гагарина похвасталась сумкой Prada за 549 тысяч рублей

Полина Гагарина (Фото: Instagram* / @gagara1987)

Полина Гагарина явно не отказывает себе в красивых вещах. Певица любит путешествия, комфортный отдых и люксовые аксессуары, а теперь показала в соцсетях очередное пополнение своего гардероба — сумку Prada Route.