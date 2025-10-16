Стилист назвала главные цвета зимы 2025
Стилист Скороходова: зимой 2025 в моде все оттенки коричневого и красного
Зима 2025 бросает вызов последним сезонам яркости и экспериментов. На смену неону и объемным пуховикам приходят благородные оттенки, длинные пальто и строгие силуэты. Стилисты объявляют возвращение элегантности.
Стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» заявила, что в трендах зимы 2025 теперь не «кричащие» цвета, а глубокие и элегантные палитры.
«Сегодня у нас на пике элегантные и благородные оттенки. Например, весь спектр коричневого: кофейный, цвет угля, шоколадный. Также в моде красивый, насыщенный красный, вишневый, чили. И, конечно, синий и сапфировый», — перечислила она.
Что касается верхней одежды, то здесь, по словам стилиста, царит разнообразие, но с общей тенденцией на геометричные и строгие силуэты. Это помогает моделировать фигуру и избегать эффекта «шарика», которого так боятся многие в зимний период.