Стилист Владислав Лисовец назвал главные тренды верхней одежды осени

16 сентября 2026, 14:08

Стилист Владислав Лисовец посоветовал носить осенью бушлаты и яркие пальто

Фото: iStock/baza178

Стилист Владислав Лисовец рассказал, какие модели верхней одежды стоит выбирать осенью 2026 года. В числе заметных тенденций он выделил меховую отделку на рукавах и воротниках. Информация появилась на его сайте.