Стилист Владислав Лисовец назвал главные тренды верхней одежды осени
Стилист Владислав Лисовец рассказал, какие модели верхней одежды стоит выбирать осенью 2026 года. В числе заметных тенденций он выделил меховую отделку на рукавах и воротниках. Информация появилась на его сайте.
Эксперт рекомендует обратить внимание на контраст фактур и оттенков. Например, темный мех эффектно дополнит светлое пальто, а светлая отделка подойдет к вещам глубоких темных цветов.
В осенний гардероб Лисовец советует включить бушлаты, кожаные изделия, бомберы и укороченные тренчи. Актуальными останутся классические пальто, модели в рабочем стиле и куртки с выразительным декором.
Отдельное место в трендах займут яркие пальто и вещи с подчеркнутой талией. Такой крой, по мнению стилиста, поможет сделать силуэт более собранным и заметным.
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