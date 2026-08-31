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Стилист назвал самый модный цвет одежды на осень и зиму

Стилист Рогов считает синий цвет самым актуальным для осени и зимы
Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Александр Рогов определил главный хит цветовой палитры грядущей осени и зимы. Об этом стало известно 28 августа.



В своем блоге стилист сообщил, что на подиумах будущего сезона безраздельно властвует благородный индиго. Модный эксперт отметил, что этот насыщенный синий цвет стал ключевым в показах таких гигантов, как Prada, Gucci и MM6 Maison Margiela, предложив зрителям бесчисленное множество стильных вариаций.

Ранее россиянам рассказали о главных модных трендах предстоящей осени. Упоминается, что можно использовать весенние цвета.

Кроме того, стилист назвала осенние антитренды в 2026 году. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

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