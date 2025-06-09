Татьяна Брухунова эффектно отдохнула на пикнике в дорогом платье
Пикниковый комплект Татьяны Брухуновой обошелся примерно в 50 тысяч рублей
Жена Евгения Петросяна, стилистка Татьяна Брухунова отправилась на природу в изящном летнем наряде общей стоимостью около 50 тысяч рублей. Комплект состоял из легкого платья за 39 тысяч и простых балеток за пять тысяч рублей.
Кроме того, Татьяна добавила свежести своему внешнему виду соломенной шляпой с бантиком и минималистичными украшениями.
Как сообщает «Звездач», вероятно, стоимость аксессуаров тоже немаленькая, однако точной информации об этом нет.
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