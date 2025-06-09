Татьяна Брухунова эффектно отдохнула на пикнике в дорогом платье

09 июня 2025, 19:07

Пикниковый комплект Татьяны Брухуновой обошелся примерно в 50 тысяч рублей

Татьяна Брухунова ( Фото Instagram*: @bruhunova )

Жена Евгения Петросяна, стилистка Татьяна Брухунова отправилась на природу в изящном летнем наряде общей стоимостью около 50 тысяч рублей. Комплект состоял из легкого платья за 39 тысяч и простых балеток за пять тысяч рублей.