«Абсолютно компанейская»: Стилист Влад Лисовец рассказал о дружбе с Жанной Фриске
Близкий друг Жанны Фриске, стилист Влад Лисовец, поделился теплыми воспоминаниями о певице, назвав ее искренней и лишенной звездного пафоса. Он описал ее как трогательную и глубокую личность с заразительной улыбкой, давая интервью NEWS.ru.
Смерть Жанны Фриске в 2015 году стал для многих неожиданностью. Звезде было всего 40 лет. Она ушла из жизни тихо и незаметно для своих коллег, в последний миг с артисткой были лишь её близкие. 15 июня будет годовщина со дня смерти певицы, и близкие ей люди и коллеги активно делятся воспоминаниями о Жанне.
Лисовец рассказал, что Фриске, несмотря на статус звезды, оставалась простой и доброжелательной, особенно с близкими. Общаться с ней было приятно.
«Абсолютно компанейская. (...) Она никогда не понтовалась, не выпендривалась, никогда не строила из себя что-то особенное. Только иногда, когда люди себя вели не совсем правильно, ей приходилось это как-то регулировать», — вспоминал друг звезды.По словам стилиста, Фриске ничем не отличалась от обычной девушки — ей хотелось любви и счастья, и она обладала самой искренней улыбкой. Была способна на самоиронию. Ему она запомнилась как одна из самых интересных женщин, с которой довелось общаться.
Лисовец признался, что способен сказать о Жанне только хорошее. Мысли о ней невольно вызывают улыбку.
«Особенно (сейчас), когда прошли годы и мир стал еще более поверхностным и каким-то очень быстрым», — поделился Лисовец в беседе с NEWS.ru.Певица много лет боролась с тяжёлой формой рака головного мозга – глиобластомой. К сожалению, болезнь взяла верх. Из-за этого же заболевания в прошлом году скончалась актриса Анастасия Заворотнюк.
*Запрещенная в России экстремистская организация