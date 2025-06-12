«Абсолютно компанейская»: Стилист Влад Лисовец рассказал о дружбе с Жанной Фриске

12 июня 2025, 03:49

Стилист Лисовец: Жанна Фриске никогда не понтовалась своим звездным статусом

Жанна Фриске (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Близкий друг Жанны Фриске, стилист Влад Лисовец, поделился теплыми воспоминаниями о певице, назвав ее искренней и лишенной звездного пафоса. Он описал ее как трогательную и глубокую личность с заразительной улыбкой, давая интервью NEWS.ru.





Смерть Жанны Фриске в 2015 году стал для многих неожиданностью. Звезде было всего 40 лет. Она ушла из жизни тихо и незаметно для своих коллег, в последний миг с артисткой были лишь её близкие. 15 июня будет годовщина со дня смерти певицы, и близкие ей люди и коллеги активно делятся воспоминаниями о Жанне.



Лисовец рассказал, что Фриске, несмотря на статус звезды, оставалась простой и доброжелательной, особенно с близкими. Общаться с ней было приятно.





«Абсолютно компанейская. (...) Она никогда не понтовалась, не выпендривалась, никогда не строила из себя что-то особенное. Только иногда, когда люди себя вели не совсем правильно, ей приходилось это как-то регулировать», — вспоминал друг звезды.

Влад Лисовец (Фото: Instagram* @vladislavlisovets)



«Особенно (сейчас), когда прошли годы и мир стал еще более поверхностным и каким-то очень быстрым», — поделился Лисовец в беседе с NEWS.ru.