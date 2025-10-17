Стилист назвала тренды в верхней одежде на зиму 2025-2026

17 октября 2025, 11:10

Стилист Скороходова: зимой 2025-2026 в моде пуховики и длинные пальто

Фото: iStock/Olga Nikiforova

Холода приближаются, а это значит, что пора менять свой гардероб на более теплые вещи. Верхняя одежда всегда обращает на себя внимание, поэтому важно, что она была и модной, и удобной.





Стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» заявила, что несмотря на слухи о «смерти» пуховика, он по-прежнему остается королем реальной жизни. Однако его формы изменились.





«Пуховики в тренде, но среди них мы видим коконы с мягким оверсайзом или прямые без лишних швов», — уточнила она.

«Особенно актуальны модели из шерсти и кашемира в длину "до щиколотки". Они сочетают в себе стиль, теплоту и здоровье», — сказала стилист.