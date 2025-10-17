Стилист назвала тренды в верхней одежде на зиму 2025-2026
Стилист Скороходова: зимой 2025-2026 в моде пуховики и длинные пальто
Холода приближаются, а это значит, что пора менять свой гардероб на более теплые вещи. Верхняя одежда всегда обращает на себя внимание, поэтому важно, что она была и модной, и удобной.
Стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» заявила, что несмотря на слухи о «смерти» пуховика, он по-прежнему остается королем реальной жизни. Однако его формы изменились.
«Пуховики в тренде, но среди них мы видим коконы с мягким оверсайзом или прямые без лишних швов», — уточнила она.
По словам эксперта, также на пике популярности длинные пальто.
«Особенно актуальны модели из шерсти и кашемира в длину "до щиколотки". Они сочетают в себе стиль, теплоту и здоровье», — сказала стилист.
Анна Скороходова перечислила еще некоторые трендовые модели этой зимы.
- Стеганые пальто и куртки: Практичные и долговечные, подходят для суровых условий.
- Дубленки с большими воротниками: Ностальгический тренд из 90-х, но в современных, более четких силуэтах.
- Кейпы и пончо: Вариант для «европейского» шика, подходит для мягкой зимы или жизни на колесах.
- Кожаные бомберы и авиаторы: Возвращение в 70-е с намеком на брутальность. Можно сочетать на контрасте с юбками и высокими сапогами.
Эксперт добавила, что мода этой зимой стала более практичной, разнообразной и ориентированной на индивидуальность, позволяя каждой женщине найти свой идеальный образ.