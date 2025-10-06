Спрос на кокошники в Москве и Петербурге резко вырос после заявлений Путина
В Москве спрос на кокошники увеличился на 28%, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 19%, сообщает аналитика рынка. Об этом сообщает «Абзац».
Рост интереса к традиционным русским головным уборам начался после заявления президента России Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», где он приветствовал возрождение моды на национальные традиции, включая ношение русских нарядов и кокошников.
По итогам 2025 года оборот продаж кокошников вырос на 110% в денежном выражении и на 84% по количеству реализованных изделий по сравнению с предыдущим годом. Самыми популярными остаются красные кокошники, однако значительный интерес вызывают и черные, и белые модели.
Эксперты связывают данный тренд с усилением национального самосознания и поддержкой традиционной культуры на государственном уровне.
