Экс-стилистка Лерчек выплатила более 4 млн рублей по делу о контрафакте
Экс-стилистка блогера Валерии Чекалиной Эльвира Янковская компенсировала ущерб по уголовному делу о продаже поддельных люксовых товаров. Из общей суммы свыше 4 млн рублей около 2 млн рублей получила Чекалина. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным источника телеканала, выплату Янковская внесла в рамках предъявленного ей обвинения.
Следствие считает, что стилист в течение полутора лет предлагала Лерчек и другим покупателям одежду, сумки и аксессуары под видом продукции Christian Dior, Prada и Hermes. Цены на вещи оказались ниже рыночных.
Экспертиза установила, что товары не имеют отношения к заявленным брендам. Как утверждает источник, Янковская приобретала их на рынке «Садовод» и в торговых комплексах в Люблино и Дубровке.
Читайте также: