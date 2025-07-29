Стилист назвала трендовые цвета и принты лета 2025
Стилист Скороходова: летом 2025 в моде клетка и неоновые цвета
Лето 2025 удивляет новыми решениями в направлении моды. Специалисты утверждают, что происходит возвращение к природным образам и естественным оттенкам.
Стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» рассказала, что наиболее популярным принтом лета 2025 является клетка.
«Клетка была долгое время вне моды, потому что ее затмили леопард, зебра. Но сейчас она вернулась. Начиная от самых маленьких клеточек и заканчивая большими кусками, все модно. Но стоит учитывать, что крупная клетка визуально добавляет объема, а мелкая клетка его съедает», — сказала она.
По ее словам, в тренде природные узоры, восточные мотивы, неоновые оттенки.
«Полный полет фантазии — это то, что сегодня на пике популярности. И неоновые яркие оттенки, и лайм, и сиреневый, и насыщенный оранжевый, и желтый, и небесно-голубой — могут поднять настроение», — пояснила эксперт.
Стилист добавила, что также можно обратить внимание на молочные, немного припудренные, пыльные цвета.