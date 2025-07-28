Стилист рассказала про трендовые аксессуары для отдыха на пляже

28 июля 2025, 11:38

Стилист Скороходова: по дороге на пляж лучше быть прикрытым

Фото: iStock/Ridofranz

Откровенные наряды на пляжах и у открытых бассейнов могут попасть под запрет. Депутаты Госдумы предложили ввести дресс-код.





Стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» отметила, что уместность в образах — это относительное понятие, которое характеризуется своеобразными этическими соображениями.





«Мы не можем отследить грани и рамки. Однако человек не должен нарушать границы другого, даже в визуальном коде. Когда мы находимся на пляже, можно быть просто в купальнике. Но по пути на локацию нужно все-таки иметь накидку, футболку — что-то в расслабленном стиле. То есть в купальнике или плавках находиться в местах не для загара неэтично и неправильно», — сказала она.

«Также стоит носить шляпы — это, как минимум, элемент безопасности на солнце. В тренде широкополые соломенные модели. Широкие края смотрятся стильно, но если девушка миниатюрная и обладает невысоким ростом, такая шляпа может добавить объема», — объяснила стилист.

«Из обуви в моде сандалии с декоративными элементами — с металлическими застежками, фляжками, в ярких оттенках», — рассказала Скороходова.