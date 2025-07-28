Стилист рассказала, какие купальники в главных трендах лета 2025

28 июля 2025, 13:00

Стилист Скороходова: в трендах лета 2025 слитные купальники

Фото: iStock/baramee2554

Лето — сезон поездок на пляж, а купальники в новом сезоне отличаются своей оригинальностью и разнообразием: любая модница найдет себе идеальный наряд.





Стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» заявила, что тренды на купальники постоянно меняются, однако сейчас на пике моды — слитные купальники.





«Есть миниатюрные бикини, например, в духе нулевых. Но нужно отталкиваться от типа своей фигуры. На пике популярности монокини — это фасон, в котором плавки и лифт соединены какими-то элементами, то есть это прогрессивная история слитного купальника. Смотрится очень стильно, и при этом большая часть тела открыта, что позволяет качественно загорать», — сказала она.

«Еще рекомендую отказаться от купальников с полупрозрачными вставками, либо элементами из ткани, через которые могут просвечивать какие-то зоны», — добавила Скороходова.