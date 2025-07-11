Стилист перечислила трендовые фасоны лета 2025 года

11 июля 2025, 13:37

Стилист Скороходова: в тренде лета 2025 ассиметричные проявления и элегантность

Фото: istockphoto/Deagreez

В летний жаркий период, с одной стороны, хочется выбирать легкую одежду, а с другой стороны, находиться в тренде. Стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» заявила, что трендовые фасоны 2025 года ориентируются на моду прошлых столетий, где особенно подмечалась женственность.









«Должны подчеркиваться женские изгибы, формы. В случае, если не хочется экспериментировать, можно выбирать проверенную классику», — сказала она.

Асимметричные проявления: могут демонстрироваться как сверху (в зоне декольте, бретелей), так и снизу (в области пола). Они добавят игривости и легкости в образ. Хорошо сочетаются с легкими материалами (шифон, органза).

могут демонстрироваться как сверху (в зоне декольте, бретелей), так и снизу (в области пола). Они добавят игривости и легкости в образ. Хорошо сочетаются с легкими материалами (шифон, органза). Трапециевидные платья: массивный фасон, однако смотрится интересно с яркими насыщенными цветами (лайм, сиреневый, оранжевый).

массивный фасон, однако смотрится интересно с яркими насыщенными цветами (лайм, сиреневый, оранжевый). Кринолин: платья из XVIII века, которые привлекают внимание, превращая фигуру в «песочные часы». Если хочется ультраженственного сексуального, то это самое то.

платья из XVIII века, которые привлекают внимание, превращая фигуру в «песочные часы». Если хочется ультраженственного сексуального, то это самое то. Топ бандо: он подойдет и с юбками, и с джинсами, и с брюками. Это универсальная вещь, которая, должна быть в гардеробе у каждой девушки.

он подойдет и с юбками, и с джинсами, и с брюками. Это универсальная вещь, которая, должна быть в гардеробе у каждой девушки. Топ на завязках: романтичное и легкое решение. Такая модель может быть любого цвета, с добавлением каких-либо декоративных элементов: рюш, воланов, принтов.

Фото: istockphoto/OksanaKiian



«Это высокая или средняя посадка, низкая пока до конца так и не вернулась. Безусловно, силуэт клёш, брюки-трубы, брюки-баллоны, прямые модели», — объяснила специалист.