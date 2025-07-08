«Как же так?!» Орбакайте опубликовала пост в память о стилисте Дмитрии Вишневском

08 июля 2025, 10:38

Кристина Орбакайте выложила фото со стилистом Вишневским, он недавно умер

Кристина Орбакайте (Фото: Instagram*, @orbakaite_k)

Певица Кристина Орбакайте сообщила о смерти стилиста Дмитрия Вишневского, который создавал для артистки разные образы. Совместные фотографии Орбакайте опубликовала в личном блоге.







«Светлая память, дорогой Дима. Сколько красивых образов ты создал для меня. Талантливый, красивый, интересный, как же так?!» — написала артистка.