«Как же так?!» Орбакайте опубликовала пост в память о стилисте Дмитрии Вишневском
Кристина Орбакайте выложила фото со стилистом Вишневским, он недавно умер
Певица Кристина Орбакайте сообщила о смерти стилиста Дмитрия Вишневского, который создавал для артистки разные образы. Совместные фотографии Орбакайте опубликовала в личном блоге.
«Светлая память, дорогой Дима. Сколько красивых образов ты создал для меня. Талантливый, красивый, интересный, как же так?!» — написала артистка.
Вишневский работал над образом певицы для клипа «Маски». Кроме того, Дмитрий сотрудничал и с другими звёздами, например с Ренатой Литвиновой.
*запрещён в РФ.