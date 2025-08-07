Стилист прокомментировал новые стандарты школьной формы от Минпросвещения

07 августа 2025, 16:56

Стилист Сухарев: стандарты школьной формы от Минпросвещения тесны и малоудобны

Фото: istockphoto / Sergei Ramiltsev

С 1 июля в России действует новый ГОСТ на школьную форму. Впервые в истории страны появился единый стандарт, который четко прописывает, какой должна быть одежда для учеников.





Стилист Алексей Сухарев в беседе с «Радио 1» заявил, что фотографии – это исключительно пример того, как могла бы выглядеть школьная форма.





«Я считаю, что введение единого стандарта школьной формы — это великолепная идея. Это, действительно, стирает границы между детьми из семей с разным достатком», — сказал он.

«Впоследствии это формирует у детей понятие "уместность", которое в дальнейшем сильно пригодится. То, что мы увидели на фото, выглядит не слишком удобно, на мой взгляд, достаточно закрыто и тесно. Но это всего лишь вариация, пример», — поделился Сухарев.

«Но самостоятельность в детях должна тоже воспитываться, чтобы они сами собирали комплект, иначе в будущем они не смогут справиться с собственным базовым гардеробом», — заключил стилист.