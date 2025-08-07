Стилист раскритиковала новые стандарты школьной формы от Минпросвещения

07 августа 2025, 14:29

Фото: istockphoto / Sergei Ramiltsev

Стилист Елена Николаевна поделилась с редакцией Om1 Новосибирск своим мнением о новых стандартах школьной формы, утверждённых Минпросвещения. По словам эксперта, ГОСТ вызывает неоднозначную реакцию — стремление к дисциплине похвально, однако выбранные фасоны и цветовая палитра явно устарели.





Она считает, что попытка вернуть школьную форму — шаг в правильном направлении. Но предложенные модели напоминают форму 70-х годов и не учитывают современные модные тенденции. Эксперт отмечает, что причиной такого подхода стала ностальгия разработчиков по советской школе, а также стремление создать максимально простой и недорогой вариант, подходящий для всех регионов.

«Строгие силуэты без каких-либо современных элементов — это не просто консервативно, это демонстративный откат в прошлое», — отмечает стилист.

«Создаётся впечатление, что разработчики ГОСТа просто скопировали старые образцы, не думая о современных реалиях. Школе нужна не ностальгия по прошлому, а разумный баланс между традициями и актуальными требованиями к детской одежде», — резюмировала стилист.