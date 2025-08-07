Стилист раскритиковала новые стандарты школьной формы от Минпросвещения
Стилист Елена Николаевна поделилась с редакцией Om1 Новосибирск своим мнением о новых стандартах школьной формы, утверждённых Минпросвещения. По словам эксперта, ГОСТ вызывает неоднозначную реакцию — стремление к дисциплине похвально, однако выбранные фасоны и цветовая палитра явно устарели.
Она считает, что попытка вернуть школьную форму — шаг в правильном направлении. Но предложенные модели напоминают форму 70-х годов и не учитывают современные модные тенденции. Эксперт отмечает, что причиной такого подхода стала ностальгия разработчиков по советской школе, а также стремление создать максимально простой и недорогой вариант, подходящий для всех регионов.
«Строгие силуэты без каких-либо современных элементов — это не просто консервативно, это демонстративный откат в прошлое», — отмечает стилист.По её словам, школьная форма действительно не должна служить средством самовыражения, однако даже строгая одежда может быть эстетичной и комфортной, как это реализовано в Великобритании или Японии. Также вызывает обеспокоенность комфорт учеников: жёсткие ткани, плотные воротнички и отсутствие эластичных элементов могут мешать свободному движению, что особенно важно при длительном пребывании в школе.
Положительным моментом Елена Николаевна называет чёткие требования к составу материалов — это снизит риск использования вредных тканей. Тем не менее, эксперт предполагает, что учащиеся вряд ли воспримут нововведения с энтузиазмом: вероятны попытки обойти правила, носить неуставную одежду или видоизменять предложенные элементы формы.
«Создаётся впечатление, что разработчики ГОСТа просто скопировали старые образцы, не думая о современных реалиях. Школе нужна не ностальгия по прошлому, а разумный баланс между традициями и актуальными требованиями к детской одежде», — резюмировала стилист.