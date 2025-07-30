«Это ошибка»: Стилист раскритиковал образ Валерия Залужного для фотосессии Vogue

30 июля 2025, 10:22

Стилист разобрал образ Валерия Залужного для фотосессии Vogue

Валерий Залужный (Фото: Facebook*/Валерій Залужний)

Экс-глава ВСУ Валерий Залужный недавно стал участником фотосессии для журнала Vogue. На почве этого стилист Владимир Дубинин разобрал образ нынешнего посла Украины в Великобритании. По его словам, черно-белый стиль фотосессии отображает военный конфликт, убивающий «яркость» мирной жизни.





Дубинин заявил, в целом положительно высказался об образе Залужного, назвав его строгим, сдержанным, подчеркивающим его роль и характер. При этом стилист все же обратил внимание на одну вещь, которая портит в общем гармоничный вид Валерия.





«Однако есть один нюанс, создающий лёгкий дисбаланс: чёрные пуговицы и чёрная окантовка петли на светлом фоне. Такие контрастные элементы могут «перетягивать» внимание. Белые пуговицы визуально смягчили бы переходы, сделали образ более цельным и элегантным. Это ошибка, тонкий момент, который мог бы усилить впечатление от снимка. Его поза зажата и закрыта для окружающих. Возможно, он стесняется. «Руки в брюки — и закрылись» — так говорят», — сказал Дубинин изданию Life.ru.