Стилист раскрыла секрет идеальных волос в холодное время года
Стилист Тоторина: чтобы не мыть волосы каждый день, надо купить пять шапок
Главный секрет ухоженных волос зимой может лежать не в дорогой косметике, а в вашем гардеробе. По словам специалиста, шапка быстро накапливает загрязнения и остатки стайлинга, что неизбежно сказывается на чистоте и внешнем виде волос.
Стилист Галина Тоторина в беседе с «Радио 1» предложила радикальный, но крайне эффективный способ борьбы с плоскими волосами и необходимостью мыть голову каждый день.
«Я бы посоветовала купить пять шапок. Если мы ходим на работу пять раз в неделю, то лучше спользовать каждый день новую шапку», — предложила эксперт.
Такой подход, по мнению Тоториной, решает сразу несколько проблем: во-первых, вы будете выглядеть всегда по-новому. Во-вторых, волосы постоянно будут чистыми и объемными.
«В конце недели все шапки можно постирать, чтобы начать новый цикл со свежими и чистыми головными уборами. Если мне что-то нравится и я понимаю, что хочу носить это долго, то приобретаю семь одинаковых штук и радуюсь жизни», —поделилась стилист.
Кроме того, Галина напоминает, что зимний уход за волосами должен быть особым. Из-за отопления в помещении и мороза на улице волосы сильно пересыхают, их их нужно увлажнять.
«Можно использовать сыворотку, крем, масло на кончики. И обязательно необходимо поставить дома увлажнитель», — сказала собеседница.