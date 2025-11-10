Стилист раскрыла секрет идеальных волос в холодное время года

10 ноября 2025, 15:07

Стилист Тоторина: чтобы не мыть волосы каждый день, надо купить пять шапок

Фото: iStock/CentralITAlliance

Главный секрет ухоженных волос зимой может лежать не в дорогой косметике, а в вашем гардеробе. По словам специалиста, шапка быстро накапливает загрязнения и остатки стайлинга, что неизбежно сказывается на чистоте и внешнем виде волос.





Стилист Галина Тоторина в беседе с «Радио 1» предложила радикальный, но крайне эффективный способ борьбы с плоскими волосами и необходимостью мыть голову каждый день.





«Я бы посоветовала купить пять шапок. Если мы ходим на работу пять раз в неделю, то лучше спользовать каждый день новую шапку», — предложила эксперт.

«В конце недели все шапки можно постирать, чтобы начать новый цикл со свежими и чистыми головными уборами. Если мне что-то нравится и я понимаю, что хочу носить это долго, то приобретаю семь одинаковых штук и радуюсь жизни», —поделилась стилист.

«Можно использовать сыворотку, крем, масло на кончики. И обязательно необходимо поставить дома увлажнитель», — сказала собеседница.