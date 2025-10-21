Люксовая афера: стилистку Эльвиру Янковскую, обманувшую Лерчек, арестовали

21 октября 2025, 17:23

Стилистку Эльвиру Янковскую арестовали за продажу подделок под видом брендов

Эльвира Янковская (Фото: Instagram* / @elvirayankovskaya_)

Стилистку Эльвиру Янковскую, обвиняемую в продаже поддельных вещей под видом люкса, арестовали после того, как она пропустила судебное заседание и, по данным следствия, покинула Россию. Об этом сообщает РИА Новости.