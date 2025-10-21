Люксовая афера: стилистку Эльвиру Янковскую, обманувшую Лерчек, арестовали
Стилистку Эльвиру Янковскую, обвиняемую в продаже поддельных вещей под видом люкса, арестовали после того, как она пропустила судебное заседание и, по данным следствия, покинула Россию. Об этом сообщает РИА Новости.
По версии следствия, Янковская закупала дешёвые копии на рынке «Садовод» и в других торговых центрах, а затем продавала их клиентам как оригинальные дизайнерские изделия. Среди потерпевших — семь человек, в том числе популярный блогер Валерия Чекалина (Лерчек).
Общий ущерб от действий стилиста оценивается более чем в 5,2 миллиона рублей.
Судебное заседание по делу было назначено на 2 октября, однако ни сама Янковская, ни её адвокаты не явились. После этого следствие установило, что обвиняемая нарушила условия подписки о невыезде и уехала из страны.
Теперь Янковская помещена под стражу. Ей грозит до 10 лет лишения свободы по статье о мошенничестве в крупном размере.
