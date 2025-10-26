«Затянул петлю на шее»: Стилист Овечкин объяснил, почему обманул Инстасамку

26 октября 2025, 20:21

Стилист Овечкин заявил о финансовых проблемах после скандала с Инстасамкой

Дарья Еропкина (Фото: Telegram @instasamkacore)

Стилист Николай Овечкин сообщил, что оказался в долговой петле. Он сделал это заявление в своём личном блоге.





В сентябре певица Инстасамка (настоящее имя — Дарья Еропкина) высказала претензии к Овечкину. Она заявила, что перечислила стилисту деньги за работу, но он лично не участвовал в подборе одежды для съёмок. Вместо этого Николай привлёк неизвестных людей, которые сами потребовали с певицы оплату за свои услуги.



Через месяц после этой истории Овечкин прервал молчание и объяснил, что столкнулся с серьёзными финансовыми трудностями. Он отметил, что теперь понимает: нужно было ещё в мае «остановить все процессы и не затягивать долговую петлю на своей шее».

«Я приношу свои искренние извинения всем, кто когда-либо пострадал от моей трудовой деятельности», — заявил он.

