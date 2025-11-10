Стилист рассказала, как сохранить объем волос под шапкой

10 ноября 2025, 13:43

Стилист Тоторина: чтобы сохранить объем волос под шапкой, можно поменять пробор

Фото: iStock/Meeko Media

С наступлением холодов каждая женщина сталкивается с дилеммой: сохранить здоровье волос или красивую прическу. Надевая шапку, мы часто представляем, как снимем ее и увидим в зеркале прилипшие к голове волосы.





Стилист Галина Тоторина в беседе с «Радио 1» заявила, что шапка — не враг, а союзник, который защищает волосы от стресса при перепаде температур. А чтобы сохранить под ней объем, достаточно нескольких хитростей.





«Перед тем, как надеть шапку, поменяйте пробор. Мы постоянно носим нашу стрижку одинаково, из-за чего волосы заламываются. Если мы перекинем их в противоположную сторону, то, когда снимем шапку, получим объем», — посоветовала она.

«Мы можем ее нанести и сделать массаж. После снятия головного убора объем сохранится», — сказала стилист.

«Мы можем делать "куличку" наверху, и чем выше мы ее сделаем, тем будет лучше. Шапочку надели, до работы доехали, сняли, распустили», — поделилась Тоторина.