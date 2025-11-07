Актриса Ева Лонгория решилась на кардинальные перемены — впервые за годы сменила причёску

07 ноября 2025, 22:51

Ева Лонгория показала новое каре и покорила фанатов свежим образом

Ева Лонгория (Фото: Instagram* / @evalongoria)

Ева Лонгория удивила поклонников в соцсетях новым образом — актриса впервые за долгие годы решилась на заметные перемены во внешности.





Спустя всего несколько недель после дебюта с удлинённым каре на красной дорожке звезда «Отчаянных домохозяек» выбрала ещё более короткую стрижку и показала результат в своём блоге.



Ева Лонгория (Фото: Instagram* / @evalongoria)

Преображение актрисе помог создать её давний стилист Кен Пейвс, с которым она сотрудничает уже много лет.





«Когда Кен Пейвс приходит в гости», — с улыбкой подписала публикацию Лонгория.