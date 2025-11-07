Татьяна Брухунова ответила хейтерам на слова о «бабушкином гардеробе»

07 ноября 2025, 10:36

Татьяна Брухунова прокомментировала критику своего стиля в одежде

Татьяна Брухунова (Фото: Instagram* @bruhunova)

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в личном блоге ответила на критику своего стиля. Поводом стала статья, в которой стилист назвал её гардероб «бабушкиным».





Брухунова прокомментировала эту публикацию. Она выразила удивление тем, что издания поручают такие задания экспертам.

«Это было очень интересно, потому что человек совсем не понимает, о чём он пишет, но тем забавнее... Всё-таки находится даже издание, которое даёт работу таким «специалистам» в кавычках», — высказалась Татьяна.

«Меня, в принципе, не обижает мнение окружающих, потому что оно же ко мне никакого отношения не имеет. Это всего лишь то, что кто-то думает обо мне, а кто-то, мало ли где там, кто-то что-то подумал», — заявила она.

