19 июля 2025, 12:24

Сергей Зверев (Фото: Instagram*@zverevsuperstar)

19 июля день рождения празднует легендарный шоумен, стилист и артист Сергей Зверев. Визионер индустрии красоты, начавший свой путь с должности парикмахера, сегодня является признанным мэтром стиля, чьи работы задают тренды в мире моды и шоу-бизнеса. Сегодня Зверев продолжает оставаться одной из самых ярких и обсуждаемых фигур российского шоу-бизнеса. Подробнее о жизни и карьере стилевого гуру читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы На пути к успеху Смена имиджа и пластические операции Эстрада, политика и тихая жизнь



Ранние годы

Сергей Зверев (Фото: Instagram*@zverevsuperstar)



На пути к успеху

Смена имиджа и пластические операции

Сергей Зверев (Фото: Instagram*@zverevsuperstar)



«Я попал в страшную автомобильную аварию. Очнулся уже в больнице, схватился за лицо и с ужасом понял, что у меня нет... носа. Когда хирург по памяти — а делать операцию надо было очень быстро — восстановил мне мой нос, я долгое время боялся подойти к зеркалу», — рассказывал артист в одном из интервью.

Эстрада, политика и тихая жизнь

Сергей Зверев (Фото: Instagram*@zverevsuperstar)



«Мне часто пишут в соцсетях: «Идите в политику!», «Мы хотим вас видеть губернатором!» Надо, конечно, всё это адекватно воспринимать. Чего летать-то? Я бы в первую очередь хотел себя видеть честным и порядочным гражданином своей страны. Всё остальное не так важно», — цитирует артиста издание femmie.ru.