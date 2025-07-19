«Я боялся подойти к зеркалу»: Белая ворона в профессии и авария, обезобразившая лицо короля гламура Сергея Зверева
19 июля день рождения празднует легендарный шоумен, стилист и артист Сергей Зверев. Визионер индустрии красоты, начавший свой путь с должности парикмахера, сегодня является признанным мэтром стиля, чьи работы задают тренды в мире моды и шоу-бизнеса. Сегодня Зверев продолжает оставаться одной из самых ярких и обсуждаемых фигур российского шоу-бизнеса. Подробнее о жизни и карьере стилевого гуру читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы
Сергей Зверев появился на свет 19 июля 1963 года в посёлке Култук, что находится в Иркутской области, на берегу озера Байкал. Его отец, Анатолий Андреевич, трудился механиком на железной дороге, а мать, Валентина Тимофеевна, работала технологом на мясокомбинате. Испытания для семьи начались в 1969 году, когда глава семьи трагически погиб в результате аварии на мотоцикле. Вскоре после этого мать вышла замуж за водителя автобуса, и семья переехала в Усть-Каменогорск.
Сергей с ранних лет проявлял интерес к моде и искусству создания одежды. После окончания школы Сергей Зверев поступил в профессиональное техническое училище №13 в Усть-Каменогорске. Там он освоил три специальности: парикмахерское дело, макияж и дизайн одежды. Путь в профессию был непростым — его трижды не хотели принимать, потому как в советское время парикмахерское ремесло считалось исключительно «женской» работой. Однако настойчивость Зверева помогла преодолеть трудности. Уже на первом году обучения он начал участвовать в конкурсах мастеров, где регулярно занимал призовые места, привлекая внимание специалистов.
В 1981 году Сергей добровольно отправился служить в Вооруженные силы СССР и провел два года в Польше в составе войск ПВО. Несмотря на суровые условия — морозы до -30°C и жесткую дисциплину — он проявил себя как ответственный боец: стал заместителем командира взвода, секретарем комсомольской организации и дослужился до старшего сержанта. Впоследствии Зверев рассказывал, что именно в армии он впервые столкнулся с западной модой, наблюдая за польскими телеканалами. Это оказало влияние на его будущий стиль.
На пути к успеху
Переломный момент наступил, когда на одном из конкурсов в 1994 году Зверева заметила Долорес Кондрашова — легендарный тренер сборной СССР по парикмахерскому искусству. Она пригласила талантливого юношу в Москву и устроила его в престижный салон. Первой звездной клиенткой Сергея стала Татьяна Веденеева — ее восхищенная рекомендация открыла Сергею двери в мир шоу-бизнеса. Позже услугами Сергея Зверева станут пользоваться самые яркие звезды российской эстрады, а он продолжит совершенствоваться в профессии.
В 1996 году Сергей Зверев громко заявил о себе, став вице-чемпионом Европы. Но это было только начало — уже через год он завоевал абсолютное первенство на европейском чемпионате, а в 1998 году триумфально покорил мировой подиум. Секрет его успеха заключался в революционном подходе к созданию образов. Зверев не просто делал причёски — он создавал законченные художественные произведения. Его новаторские техники, включая знаменитую «шапочку» из волос и уникальный метод объёмного окрашивания, произвели настоящую революцию в индустрии и стали новым стандартом для профессионалов.
Смена имиджа и пластические операции
В ночь с 31 декабря 1994 на 1 января 1995 года Сергей Зверев попал в тяжелую автомобильную аварию на Дмитровском шоссе. Он ехал к клиентке на такси, уснул на переднем сиденье и при столкновении вылетел через лобовое стекло. Его лицо было обезображено: нос был сломан, на нём были многочисленные порезы от осколков стекла, а также травмы руки и ноги.
«Я попал в страшную автомобильную аварию. Очнулся уже в больнице, схватился за лицо и с ужасом понял, что у меня нет... носа. Когда хирург по памяти — а делать операцию надо было очень быстро — восстановил мне мой нос, я долгое время боялся подойти к зеркалу», — рассказывал артист в одном из интервью.
Первая срочная ринопластика помогла восстановить дыхательные функции, но привела к неожиданному побочному эффекту — образованию седловидной деформации носа. Это стало началом долгого пути пластических трансформаций. За первой операцией последовала целая серия вмешательств: коррекция скуловых дуг, изменение формы губ и подбородка, многократные подтяжки лица.
С каждым новым визитом к хирургу черты его лица приобретали всё более утончённые, почти женственные очертания. Эта метаморфоза не просто изменила внешность, но и сформировала совершенно новый, нарочито эпатажный образ, ставший визитной карточкой стилиста.
Эстрада, политика и тихая жизнь
Свой путь в музыке Сергей Зверев начал в 2006 году с посвящения Алле Пугачёвой — дебютного сингла «Алла». Вслед за ним вышли два альбома: «Ради тебя» (2006) и «Звезда в шоке...!!!» (2007), подарившие публике запоминающиеся хиты «Больше гламура» и «Девочки-сосульки». Его эпатажные клипы с фирменным макияжем стали визитной карточкой нулевых. В 2020-х Зверев продолжил музыкальную карьеру, записав патриотическую песню «Мы победу отметим» (2023) и дуэт с Татьяной Тузовой «Незнайка и Мальвина» (2025).
Политическая активность стилиста проявилась в 2019 году одиночным пикетом на Красной площади в защиту Байкала, а в 2021 он баллотировался в Госдуму от партии «Зелёные» в Бурятии, но не преодолел электоральный барьер.
«Мне часто пишут в соцсетях: «Идите в политику!», «Мы хотим вас видеть губернатором!» Надо, конечно, всё это адекватно воспринимать. Чего летать-то? Я бы в первую очередь хотел себя видеть честным и порядочным гражданином своей страны. Всё остальное не так важно», — цитирует артиста издание femmie.ru.
В настоящее время Зверев предпочитает вести уединённый образ жизни, уделяя основное внимание своей работе в качестве стилиста и лишь изредка появляясь на публике. Он закрыл свои салоны красоты в Москве и в интервью признаётся, что его мечта — тихая жизнь в доме у реки, вдали от шумного мира гламура.