«Сто баллов не предел»: Родителям выпускников рассказали, как поддержать детей на ЕГЭ

14 мая 2026, 16:07

Эксперт Мособлдумы Самединова: выпускники должны ощущать безусловную любовь

В Подмосковье выпускники активно готовятся к основному периоду ЕГЭ, который пройдет с 1 по 9 июля. Для самых талантливых и трудолюбивых в регионе предусмотрена весомая финансовая поддержка: те, кто сдаст два и более предмета на 100 баллов, получат единовременно 100 тысяч рублей. Их педагоги также не останутся без награды — учителям, подготовившим двух и более стобалльников, выплатят по 150 тысяч рублей.





Председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова в беседе с «Радио 1» заявила, что поддержка не зависит от географии.





«У нас все ученики, так же как все жители глобально в Московской области, равны. Если ребенок из сельской школы или из городской получил свои заветные 100 баллов по нескольким предметам, выплата будет гарантирована», — подчеркнула она.

«Для нас принципиально важно талантливых детей выявлять на самом раннем этапе и удерживать в Московской области, чтобы такие выдающиеся ребята оставались работать, жить, создавать свои семьи в городах Подмосковья. Индексация выплат пока под вопросом. В приоритете — социальные категории граждан. Что касается студентов колледжей, претендующих на премии за демоэкзамены, то здесь, по мнению властей, деньги должны платить не из бюджета, а будущие работодатели. Ведь трудоустройство выпускников СПО в регионе достигает почти 90%», — заявила глава комитета.