«Сто баллов не предел»: Родителям выпускников рассказали, как поддержать детей на ЕГЭ
Эксперт Мособлдумы Самединова: выпускники должны ощущать безусловную любовь
В Подмосковье выпускники активно готовятся к основному периоду ЕГЭ, который пройдет с 1 по 9 июля. Для самых талантливых и трудолюбивых в регионе предусмотрена весомая финансовая поддержка: те, кто сдаст два и более предмета на 100 баллов, получат единовременно 100 тысяч рублей. Их педагоги также не останутся без награды — учителям, подготовившим двух и более стобалльников, выплатят по 150 тысяч рублей.
Председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова в беседе с «Радио 1» заявила, что поддержка не зависит от географии.
«У нас все ученики, так же как все жители глобально в Московской области, равны. Если ребенок из сельской школы или из городской получил свои заветные 100 баллов по нескольким предметам, выплата будет гарантирована», — подчеркнула она.
В прошлом году 31 выпускник удостоился этой премии. Двое из них — из Дмитрова и Мытищ — показали уникальный результат, набрав по 300 баллов. Особое внимание в регионе уделяют не просто поощрению, а удержанию талантов. По словам эксперта, за отличниками и победителями олимпиад «охотятся» и вузы, и работодатели. В Подмосковье выстроили систему ранней профориентации: старшеклассники уже сегодня могут получить рабочую профессию, а предприятия вводят дуальное обучение.
«Для нас принципиально важно талантливых детей выявлять на самом раннем этапе и удерживать в Московской области, чтобы такие выдающиеся ребята оставались работать, жить, создавать свои семьи в городах Подмосковья. Индексация выплат пока под вопросом. В приоритете — социальные категории граждан. Что касается студентов колледжей, претендующих на премии за демоэкзамены, то здесь, по мнению властей, деньги должны платить не из бюджета, а будущие работодатели. Ведь трудоустройство выпускников СПО в регионе достигает почти 90%», — заявила глава комитета.
Отвечая на вопрос о психологической поддержке в период майского стресса, эксперт уточнила, что дети должны чувствовать безусловную поддержку и любовь родителей.
«Дети должны понимать, что их любят безусловно, а не за оценки и баллы ЕГЭ. Мысль быть отверженным из-за того, что не оправдал ожидания по поступлению, очень остра. Если ребенок понимает, что его ценят вне зависимости от результатов, это дает внутреннюю гармонию и уверенность в себе», — резюмировала Самединова.