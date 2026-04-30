Рособрнадзор озвучил новые правила по допуску учащихся на ЕГЭ
Рособрнадзор ввел новые правила проведения Единого государственного экзамена. Организаторы и сотрудники охраны больше не имеют права досматривать сдающих экзамен и их вещи, пишет РИА Новости.
В соответствии с рекомендациями при срабатывании металлоискателя организатор должен предложить участнику добровольно сдать предмет, вызвавший реакцию устройства. Его можно оставить в помещении для хранения личных вещей либо передать сопровождающему.
Выпускник не сможет сдать экзамен, если откажется избавляться от запрещенной вещи. Повторно пройти испытание в резервные сроки можно будет лишь при условии, что председатель Государственной экзаменационной комиссии примет соответствующее решение.
Напомним, что в 2024 году в соцсетях появились жалобы на досмотр учеников перед сдачей ЕГЭ. В некоторых случаях школьников заставляли раздеваться почти до нижнего белья.
