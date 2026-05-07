«Столбняк и антисептики»: Стало известно, можно ли умереть от контакта с городской птицей
Врач Вознесенский: после контакта с уличными птицами надо обработать руки и лицо
Весенняя прогулка по парку может обернуться неожиданной «атакой» уличной птицы. Они все проснулись и, как и люди, хотят жить. А то, что мы привыкли считать мелкой неприятностью — царапиной от когтя или укусом клюва — может привести к серьезным последствиям.
Врач-инфекционист, доцент РУДН Сергей Вознесенский в беседе с «Радио 1» рассказал, как правильно обработать рану от птичьего клюва.
«Страхофобия распространяется гораздо быстрее любого инфекционного заболевания. Дезинфектанты и противовирусные препараты от этого не помогают. Простое здравомыслие — не находиться в замкнутых помещениях, где много высушенного помёта. На улице ветер всё разгоняет, концентрации возбудителя вряд ли хватит для заражения», — сказал он.
По словам эксперта, если птица просто задела вас крылом или слегка клюнула, не стоит поднимать тревогу. Но ситуация меняется при повреждении кожи.
«При поверхностной царапине достаточно антисептика. При глубоком ранении (укусе, сильном ударе клювом) — прямая дорога в травмпункт. Там промоют, наложат асептическую повязку. Самое опасное — столбняк. Грязный клюв или когти птицы могут занести споры в глубокую рану. Если у вас была рана (нанесённая не стерильным инструментарием), в которой могут создаться безвоздушные условия, и вы не привиты от столбняка последние 10 лет — нужна противостолбнячная сыворотка и анатоксин», — объяснил Вознесенский.
Он добавил, что многие ждут тошноты или температуры, но это не всегда появляется моментально.
«Инкубационный период, как правило, от одних суток до недели. Рекомендация одна: если была травматическая ситуация — быстрее обработайте рану. А симптомы, к сожалению, появляются много-много позднее», — заключил инфекционист.