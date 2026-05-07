«Столбняк и антисептики»: Стало известно, можно ли умереть от контакта с городской птицей

07 мая 2026, 14:33

Врач Вознесенский: после контакта с уличными птицами надо обработать руки и лицо

Фото: Istock/tofumax

Весенняя прогулка по парку может обернуться неожиданной «атакой» уличной птицы. Они все проснулись и, как и люди, хотят жить. А то, что мы привыкли считать мелкой неприятностью — царапиной от когтя или укусом клюва — может привести к серьезным последствиям.





Врач-инфекционист, доцент РУДН Сергей Вознесенский в беседе с «Радио 1» рассказал, как правильно обработать рану от птичьего клюва.





«Страхофобия распространяется гораздо быстрее любого инфекционного заболевания. Дезинфектанты и противовирусные препараты от этого не помогают. Простое здравомыслие — не находиться в замкнутых помещениях, где много высушенного помёта. На улице ветер всё разгоняет, концентрации возбудителя вряд ли хватит для заражения», — сказал он.

«При поверхностной царапине достаточно антисептика. При глубоком ранении (укусе, сильном ударе клювом) — прямая дорога в травмпункт. Там промоют, наложат асептическую повязку. Самое опасное — столбняк. Грязный клюв или когти птицы могут занести споры в глубокую рану. Если у вас была рана (нанесённая не стерильным инструментарием), в которой могут создаться безвоздушные условия, и вы не привиты от столбняка последние 10 лет — нужна противостолбнячная сыворотка и анатоксин», — объяснил Вознесенский.

«Инкубационный период, как правило, от одних суток до недели. Рекомендация одна: если была травматическая ситуация — быстрее обработайте рану. А симптомы, к сожалению, появляются много-много позднее», — заключил инфекционист.