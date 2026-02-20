Инфекционист раскрыла, какую заразу мог подцепить SHAMAN после облизывания льда на Байкале

20 февраля 2026, 07:22

Врач Мухина: Певцу SHAMAN грозит расстройство ЖКТ после облизывания льда на Байкале

Ярослав Дронов/SHAMAN (Фото: Telegram @shaman_channel)

Врач-инфекционист Марият Мухина предупредила, что певцу SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) грозит расстройство желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) после того, как он лизнул лёд на Байкале. Ее слова передает Life.ru.





Напомним, что так называемые «кадры 18+» артист опубликовал в своем Telegram-канале вчера днем. Дронов назвал Байкал самым чистым озером в мире и заявил, что хочет «попробовать его на вкус». Затем певец опустился на колени и несколько раз провел языком по замерзшей воде.



Ярослав Дронов/SHAMAN (Фото: кадр видео Telegram @shaman_channel) Мухина объяснила, что опасность байкальского льда зависит от наличия на нём следов внедорожников. Выхлопные газы оседают на снег и содержат соли тяжёлых металлов, которые накапливаются в организме. Желающим повторить эксперимент певца и узнать «вкус Байкала» врач посоветовала кипятить лёд — это предотвратит кишечные инфекции.





«Не рекомендуется, конечно, подражать Шаману, массово ходить, есть снег или лёд, слизывать, облизывать и так далее. Я очень прошу не повторять за ним. Так можно занести себе паразитов, инфекции и отделаться уже не просто диареей, а госпитализацией», — предупредила Мухина в беседе с Life.ru.