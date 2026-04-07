Подмосковный инфекционист Кандоба напомнила меры предосторожности в сезон клещей

07 апреля 2026, 14:40

С установлением в Подмосковье стабильной плюсовой температуры в лесах и парках начался сезон активности клещей, который продолжится до октября. А пика агрессивность этих ракообразных достигает в мае и июне, предупредили в НИКИ детства.





Клещи не умеют летать или прыгать с деревьев. Они поджидают жертву в высокой траве и на ветках кустарников не выше метра от земли. Когда человек или животное проходит мимо, клещ цепляется за одежду и ищет открытый участок кожи с хорошим кровоснабжением.



Важно правильно одевать ребенка на прогулку, выбирать светлую однотонную одежду, на которой видна тёмная точка ползущего паразита. Главный принцип защиты – отсутствие открытых участков. Рубашку или куртку нужно заправить в брюки, штанины – в носки.



Обязательно нужно использовать репелленты, нанося их в основном на одежду. После возвращения домой лучше тщательно осмотреть ребёнка, особенно коленные сгибы, подмышки, пах, шею и волосистую часть головы.

«Если клещ уже присосался к коже ребёнка, главное – извлечь его как можно быстрее, но аккуратно. Мы не рекомендуем смазывать паразита маслом или прижигать его. Лучше всего использовать специальный изогнутый пинцет или аптечный выкручиватель. Место укуса после процедуры обязательно обработайте спиртом, йодом или другим доступным антисептиком», – посоветовала врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба.