Стоматолог назвал продукты, разрушающие эмаль зубов и приводящие к кариесу

21 октября 2026, 13:27

Стоматолог Давидян: газированные напитки разрушают эмаль зуба

Фото: iStock/Pressmaster

Красивая улыбка — это не только результат регулярной гигиены, но и отражение нашего ежедневного рациона. Многие привычные продукты, которые мы считаем полезными, могут незаметно разрушать зубную эмаль и создавать идеальную среду для развития кариеса.





Стоматолог, хирург, имплантолог, ортодонт Арам Давидян в беседе с «Радио 1» сообщил, что крепкий чай может оставлять пигмент на зубах, а леденцы и рассасывающие конфеты, содержащие сахар, повышают риск развития кариеса.





«Кислые леденцы могут повредить эмаль. То же касается газированных напитков. Сладкая газировка опасна сочетанием сахара и кислот. Но напитки и без сахара могут тоже вызывать эрозию эмали из-за кислотности», — предупредил эксперт.