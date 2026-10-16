На приеме у стоматолога мужчина узнал о неизлечимом раке мозга

16 октября 2026, 15:07

Daily Mirror: Онемение во рту у мужчины оказалось симптомом рака мозга

Фото: iStock/SbytovaMN

31-летний Джейми Киу пошел к стоматологу с жалобой на покалывания и онемение во рту, но позже у него обнаружили неизлечимую опухоль мозга. Об этом информирует Daily Mirror.