На приеме у стоматолога мужчина узнал о неизлечимом раке мозга
31-летний Джейми Киу пошел к стоматологу с жалобой на покалывания и онемение во рту, но позже у него обнаружили неизлечимую опухоль мозга. Об этом информирует Daily Mirror.
На приёме у стоматолога не было обнаружено проблем с зубами, но у мужчины появились новые симптомы. Он начал спотыкаться, ронять ключи и терять равновесие. Жена Джейми настояла на том, чтобы он обратился к врачу.
После обследования, проведённого в 2024 году, выяснилось, что у Киу есть опухоль в стволе головного мозга. Это оказалась глиобластома четвёртой стадии — агрессивная форма рака, которую невозможно было удалить из-за её расположения.
По словам Джейми, врачи сначала давали ему не более полутора лет жизни, если он будет проходить лечение. Мужчина прошёл курс лучевой терапии, который уменьшил опухоль и позволил ему вернуться к обычной жизни примерно на восемь месяцев. Однако со временем симптомы вернулись, и обследование показало, что опухоль вновь увеличилась. Киу прошёл повторный курс облучения, который завершился в мае.
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