Стоматолог Мищенко объяснила, чем сухой воздух опасен для зубов

14 октября 2026, 09:35

Стоматолог Мищенко: сухой воздух повышает риск развития кариеса и инфекций

Фото: istockphoto / Bojan89

Сухой воздух в помещениях может повышать риск развития кариеса и инфекций слизистой оболочки рта. При низкой влажности уменьшается выработка слюны, которая помогает восстанавливать эмаль и нейтрализовать кислоты. Об этом Life.ru рассказала врач-стоматолог-терапевт клиники «Атрибьют» Дарья Мищенко.