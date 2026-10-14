Стоматолог Мищенко объяснила, чем сухой воздух опасен для зубов
Сухой воздух в помещениях может повышать риск развития кариеса и инфекций слизистой оболочки рта. При низкой влажности уменьшается выработка слюны, которая помогает восстанавливать эмаль и нейтрализовать кислоты. Об этом Life.ru рассказала врач-стоматолог-терапевт клиники «Атрибьют» Дарья Мищенко.
По словам специалиста, из-за недостатка влаги слизистая становится более уязвимой к повреждениям и раздражению, а на губах могут появляться трещины. Особенно внимательно следить за состоянием полости рта следует людям с брекетами, протезами и хроническими заболеваниями.
Оптимальная относительная влажность воздуха для здоровья полости рта составляет 40–60%. Если показатель опускается ниже 40%, слюна хуже защищает эмаль и поддерживает здоровое состояние слизистой. Поддержание комфортного микроклимата помогает снизить риск кариеса, раздражений и язв.
Для профилактики стоматолог рекомендует использовать увлажнитель воздуха, регулярно проветривать помещения и проводить влажную уборку. В увлажнителе следует своевременно менять фильтры и использовать фильтрованную или дистиллированную воду. Также важно пить достаточно воды, включать в рацион овощи, фрукты, зелень и супы, а употребление кофе и алкоголя ограничивать.
Дополнительно стимулировать выработку слюны помогают жевательная резинка без сахара и леденцы с ксилитолом после еды. Мищенко советует чистить зубы дважды в день фторсодержащей пастой, очищать язык, пользоваться зубной нитью и выбирать ополаскиватели без спирта. При необходимости врач может назначить специальные гели или спреи для увлажнения полости рта.
Особого внимания требуют дети и подростки, пожилые люди, а также пациенты с ортодонтическими конструкциями. Им важно соблюдать гигиену и подбирать средства ухода с учётом индивидуальных особенностей.
Если сухость во рту сохраняется длительное время, необходимо обратиться к стоматологу. Причиной могут быть некоторые лекарства, в том числе антигистаминные препараты, антидепрессанты и средства от повышенного давления. Самостоятельно отменять назначенные препараты не следует: возможную корректировку лечения нужно обсудить с врачом.
Регулярное наблюдение особенно важно для людей с сахарным диабетом, синдромом Шегрена и другими хроническими заболеваниями, а также для тех, кому заложенность носа мешает нормально дышать. При стойкой сухости специалист может подобрать индивидуальный план ухода и средства, помогающие увлажнять слизистую и защищать зубную эмаль.
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