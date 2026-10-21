Стоматолог объяснил, о каких болезнях может говорить кровоточивость дёсен

21 октября 2026, 12:17

Стоматолог Шопов: Кровоточивость дёсен может быть связана с заболеваниями крови

Фото: istockphoto / AndreyPopov

Кровь на зубной щётке не всегда появляется из-за слишком интенсивной чистки. Повторяющаяся кровоточивость дёсен может указывать на воспаление, дефицит витаминов, сахарный диабет или нарушения свёртываемости крови. В редких случаях причиной могут быть заболевания крови, включая лейкозы.