Стоматолог объяснил, о каких болезнях может говорить кровоточивость дёсен
Кровь на зубной щётке не всегда появляется из-за слишком интенсивной чистки. Повторяющаяся кровоточивость дёсен может указывать на воспаление, дефицит витаминов, сахарный диабет или нарушения свёртываемости крови. В редких случаях причиной могут быть заболевания крови, включая лейкозы.
О том, почему возникает этот симптом и когда нужно обратиться к врачу, Life.ru рассказал стоматолог-хирург и имплантолог клиники «Команда Мечты» в Калининграде Валентин Шопов.
По словам специалиста, чаще всего кровоточивость связана с бактериальным налётом у края десны, который вызывает гингивит. Другие возможные причины — чрезмерное давление щёткой, неправильное использование зубной нити и травмирование неудобным протезом.
Стоматолог должен отличить гингивит от пародонтита, при котором повреждаются ткани, удерживающие зуб, в том числе костная опора. Для этого врач осматривает дёсны, измеряет глубину пародонтальных карманов и при необходимости назначает рентген. По количеству крови на щётке нельзя определить степень развития заболевания, отметил Шопов.
При сахарном диабете, особенно если уровень глюкозы плохо контролируется, повышается риск заболеваний пародонта, а заживление тканей замедляется. Однако кровоточивость сама по себе не указывает на диабет.
Поводом для медицинского обследования также могут стать беспричинные синяки, носовые кровотечения, красные точки на коже и длительное кровотечение после травмы. Такие признаки могут сопровождать снижение количества тромбоцитов или нарушения их функции. Среди возможных причин кровоточивости есть и заболевания крови, включая лейкозы, но диагностировать их по одному симптому нельзя.
Кровоточивость дёсен может быть связана с дефицитом витаминов C и K. При этом принимать добавки без подтверждённого дефицита не следует.
На состояние дёсен влияют и некоторые лекарства. Антикоагулянты и антиагреганты способны усиливать кровоточивость, однако самостоятельно отменять их нельзя: изменения терапии нужно согласовывать с лечащим врачом. Во время беременности гормональные изменения могут усиливать воспалительную реакцию дёсен на налёт. В этот период важны бережная гигиена и наблюдение у стоматолога, а лечение заболеваний дёсен не следует откладывать до родов.
Перед установкой имплантатов стоматолог оценивает факторы риска и при необходимости лечит гингивит или пародонтит. Активное воспаление важно взять под контроль до операции. Неконтролируемый диабет повышает риск осложнений и неудачи имплантации, но одна лишь кровоточивость не означает, что операция противопоказана.
Если кровь появляется вокруг уже установленного имплантата, необходимо обратиться к стоматологу. В этой области тоже может скапливаться налёт и развиваться воспаление. При периимплантном мукозите поражаются мягкие ткани без потери кости, а при периимплантите разрушается костная ткань. Кровоточивость возможна в обоих случаях, поэтому диагноз ставит врач после осмотра. Сам по себе симптом не означает, что имплантат придётся удалить.
При повторяющейся кровоточивости важно записаться к стоматологу, рассказать о сопутствующих заболеваниях и принимаемых лекарствах. До консультации не стоит отказываться от чистки зубов: нужно соблюдать гигиену, не надавливая на дёсны слишком сильно. При необъяснимых синяках и носовых кровотечениях необходима общая медицинская оценка. Сильное или не прекращающееся кровотечение требует срочной помощи.
Читайте также: