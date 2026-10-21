Стоматолог оценил новую разработку, способную заменить зубную пасту

21 октября 2026, 13:28

Стоматолог Давидян: чай и леденцы не могу заменить зубную пасту

Фото: iStock/Elena Safonova

По сети распространяется новость о том, что краснодарские учёные разработали чай и леденцы, которые оказались эффективнее зубной пасты. Известно, что в состав леденцов вошел безопасный для зубов сахарозаменитель изомальт, а в лечебный чай — экстракты зизифуса и жимолости.





Стоматолог, хирург, имплантолог, ортодонт Арам Давидян в беседе с «Радио 1» заявил, что разработка краснодарских коллег интересная.





«Растительные экстракты могут обладать антибактериальными свойствами, а изомальт (в отличие от обычного сахара) практически не способствует образованию кислот в полости рта. Но утверждать, что чай и леденцы эффективнее зубной пасты, пока преждевременно. Разработка еще не прошла клинические испытания, ее эффективность у пациентов не доказана», — объяснил он.

«Однако крепкий чай может оставлять пигмент на зубах», — предупредил врач.