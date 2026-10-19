Стоматолог объяснил, чем опасна инфекция больного зуба
Стоматолог Мышкин: запущенное воспаление зуба может привести к сепсису
Зубная боль сама по себе не представляет смертельной угрозы, однако вызвавшая её инфекция в редких случаях может привести к опасным для жизни осложнениям. Воспаление способно распространиться на ткани лица и шеи, затруднить дыхание и спровоцировать тяжёлую системную реакцию организма.
Об этом Life.ru рассказал стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Даниил Мышкин. По словам специалиста, опасность возникает, когда инфекция выходит за пределы зуба и поражает окружающие ткани.
«Сама по себе зубная боль не приводит к смерти. Опасность представляет инфекция, которая без лечения может выйти за пределы зуба и распространиться на окружающие ткани. Такие осложнения встречаются редко, но способны угрожать жизни», — отметил он.Одной из частых причин таких осложнений становится запущенный кариес. Бактерии проникают внутрь зуба, вызывают воспаление пульпы, а затем могут достигнуть верхушки корня и привести к образованию гнойника. Источником инфекции также бывают заболевания дёсен, травмы и воспаление вокруг частично прорезавшегося зуба мудрости.
На ранних стадиях человека могут беспокоить пульсирующая боль, реакция на горячее и холодное, неприятные ощущения при накусывании. По мере развития воспаления иногда появляются отёк десны или щеки, гнойные выделения, неприятный привкус во рту и повышение температуры. При таких симптомах необходимо как можно скорее обратиться к стоматологу.
Особенно опасно, если инфекция распространяется в глубокие ткани лица и шеи. В тяжёлых случаях отёк может затронуть дно полости рта, сместить язык и перекрыть дыхательные пути. Если бактерии попадают в кровоток, возможна системная воспалительная реакция, вплоть до сепсиса.
«Немедленно вызывать скорую помощь нужно, если на фоне зубной боли быстро увеличивается отёк лица, шеи или области под нижней челюстью, стало трудно дышать, глотать или говорить, невозможно нормально открыть рот, появилась спутанность сознания или резкая слабость», — подчеркнул Мышкин.Внезапное исчезновение зубной боли не всегда означает, что воспаление прошло. Иногда боль уменьшается из-за гибели нерва или самостоятельного вскрытия гнойника, но источник инфекции при этом может сохраняться.
Стоматолог не рекомендует прогревать больное место, самостоятельно вскрывать или выдавливать гнойник, а также принимать антибиотики, оставшиеся после предыдущего лечения. Даже если препараты временно облегчат симптомы, они не устранят причину заболевания.
Метод лечения зависит от распространённости воспаления. Врач может провести лечение корневых каналов, удалить зуб или вскрыть и дренировать гнойник. Антибиотики назначают по показаниям, но они не заменяют устранения источника инфекции. Поэтому при сохраняющейся, усиливающейся или возвращающейся зубной боли не стоит откладывать визит к стоматологу.