Стоматолог объяснил, чем опасна инфекция больного зуба

19 октября 2026, 09:38

Стоматолог Мышкин: запущенное воспаление зуба может привести к сепсису

Фото: istockphoto / AndreyPopov

Зубная боль сама по себе не представляет смертельной угрозы, однако вызвавшая её инфекция в редких случаях может привести к опасным для жизни осложнениям. Воспаление способно распространиться на ткани лица и шеи, затруднить дыхание и спровоцировать тяжёлую системную реакцию организма.





Об этом Life.ru рассказал стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Даниил Мышкин. По словам специалиста, опасность возникает, когда инфекция выходит за пределы зуба и поражает окружающие ткани.

«Сама по себе зубная боль не приводит к смерти. Опасность представляет инфекция, которая без лечения может выйти за пределы зуба и распространиться на окружающие ткани. Такие осложнения встречаются редко, но способны угрожать жизни», — отметил он.

«Немедленно вызывать скорую помощь нужно, если на фоне зубной боли быстро увеличивается отёк лица, шеи или области под нижней челюстью, стало трудно дышать, глотать или говорить, невозможно нормально открыть рот, появилась спутанность сознания или резкая слабость», — подчеркнул Мышкин.