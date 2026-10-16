Стоматолог объяснила, можно ли пользоваться ополаскивателями для рта каждый день

16 октября 2026, 10:10

Врач Серегина: Ополаскиватель не является обязательной частью ежедневной гигиены

Фото: iStock/Jae Young Ju

Ополаскиватель не входит в число обязательных элементов ежедневной гигиены для всех. Основой ухода за полостью рта остаётся двукратная чистка зубов пастой и очищение межзубных промежутков. Об этом Life.ru сообщила стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Ирина Серегина.