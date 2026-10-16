Стоматолог объяснила, можно ли пользоваться ополаскивателями для рта каждый день
Ополаскиватель не входит в число обязательных элементов ежедневной гигиены для всех. Основой ухода за полостью рта остаётся двукратная чистка зубов пастой и очищение межзубных промежутков. Об этом Life.ru сообщила стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Ирина Серегина.
По словам специалиста, правильно подобранное средство для ополаскивания полости рта может стать важным дополнением к основному уходу. Ополаскиватели, содержащие фтор, способствуют укреплению эмали и особенно полезны для людей, склонных к кариесу, страдающих сухостью во рту, носящих ортодонтические конструкции или имеющих большое количество пломб. Антисептические средства помогают уменьшить количество налёта и снизить воспаление дёсен, однако они не заменяют необходимость механического удаления налёта.
Важно помнить, что не следует использовать ополаскиватель сразу после чистки зубов, так как он может смыть фтор, оставшийся от зубной пасты. Рекомендуется применять его в другое время, например, после приёма пищи, следуя указаниям на упаковке. После использования фторсодержащего ополаскивателя лучше воздержаться от еды и напитков в течение некоторого времени, отметила Серегина.
Ежедневное использование ополаскивателя допустимо, но только если средство предназначено для долгосрочного применения и выбрано с учётом индивидуальных особенностей полости рта. Не стоит выбирать самый «агрессивный» антисептик для профилактики. Оптимальный состав и режим применения лучше обсудить со стоматологом, особенно если у вас есть кариес, кровоточивость дёсен, сухость во рту или установлены брекеты, заключила она.
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