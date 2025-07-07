Стоматолог указала на причину комы ребенка из-за наркоза в стоматологии

07 июля 2025, 17:11

Стоматолог Кадькалова: кома ребенка из-за наркоза в стоматологии неоднозначна

Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

Четырёхлетний мальчик впал в кому из-за наркоза в стоматологии. Ребенку поставили наркоз, после чего ему стало плохо. Из стоматологии мальчика в тяжёлом состоянии госпитализировали, сейчас он находится в реанимации. Одинцовская городская прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего.





Стоматолог Наталья Кадькалова в беседе с «Радио 1» заявила, что давать оценку этой ситуации и обвинять кого-то пока не стоит, потому что неизвестно, какие у ребенка имелись соматические заболевания.





«Важно, залицензирована ли клиника на наркоз, собрал ли анестезиолог весь анамнез, были ли проведены основные обследования ребенка», — сказала она.

«Возможно, это индивидуальная реакция ребенка на этот наркоз или конкретный препарат. Анестезиолог перед введение должен был полностью отследить организм пациента: давление, пульс и так далее», — добавила Кадькалова.