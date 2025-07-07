Прокуратура выясняет обстоятельства инцидента с ребёнком в стоматологии Одинцова

07 июля 2025, 16:27

оригинал Фото: пресс-служба прокуратуры МО

Одинцовская городская прокуратура организовала проверку в связи с ухудшением состояния ребёнка после лечения у стоматолога. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.







«Инцидент произошёл в стоматологической клинике, расположенной в городе Одинцово. По предварительным данным, четырёхлетнему мальчику было проведено лечение зубов под наркозом. После операции состояние ребёнка начало резко ухудшаться. Бригада скорой помощи доставила его в медучреждение», – уточнили в надзорном ведомстве.