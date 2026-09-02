«Страх и издевательство»: Психолог рассказала, кто чаще всего становится жертвой травли и как этому противостоять

02 сентября 2026, 12:45

Психолог Манина: жертвой травли становятся те, кто выделяется из общества

Фото: iStock/Inside Creative House

Травля в классе и непонимание со стороны учителей стали причиной нападения школьницы в Канске. Так она сказала сама во время допроса. Специалисты отмечают, что на самом деле травля является острой общественной проблемой. Особенно часто она замечается в школах — среди подростков. Дети-жертвы такого явления боятся признаться родителям и друзьям, считая это постыдным.





Педагог, психолог высшей квалификации, профессиональный медиатор Ирина Манина в беседе с «Радио 1» рассказала, что жертвой травли может стать любой человек, чем-то выделяющийся и отличающийся от общества.





«Подвергнуться травле может любой человек: более умный в классе ребенок или тот, у кого есть физические дефекты. И дети, по сути своей, в подростковом возрасте не умеют еще владеть собой, поэтому возникает групповая травля. У группы есть лидер, которому другие противостоять не могу из-за каких-то страхов, желания понравиться-подружиться и так далее. В основном это происходит среди мальчиков — им хочется, чтобы их заметили, показать свою значимость», — сообщила специалист.

«Проблема существует давно, наверное, с пещерных времен, и сейчас ей уделяют еще больше внимания, потому что это приобрело огромные масштабы. Ребята-жертвы часто боятся обратиться к родителям, но терпеть такое издевательство ни в коем случае нельзя: можно при первой попытке поставить человека на место, можно отшутиться, перевести негатив в позитив — есть специальные способы. Надо искать у ребенка слабые места и закалять его», — посоветовала эксперт.