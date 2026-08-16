Травля из-за худобы, тихое семейное счастье и успехи в кино: что скрывает за улыбкой звезда «Однажды в России» Екатерина Моргунова?
Звезде шоу «Однажды в России», актрисе и телеведущей, известной своими острыми пародиями на Ксению Собчак, Ольгу Бузову и Ирину Аллегрову, Екатерине Моргуновой 17 августа исполняется 40 лет. За этой, казалось бы, хрупкой и всегда улыбающейся блондинкой скрывается невероятно сильная и амбициозная женщина, прошедшая путь от студентки из Пятигорска до одной из самых узнаваемых комедийных актрис страны. О творческой и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».
Биография Екатерины МоргуновойЕкатерина Моргунова (в девичестве Утмелидзе) родилась 17 августа 1986 года в живописном Пятигорске. Её характер с самого начала формировался под влиянием яркого южного темперамента родителей: мама — армянка, модельер-конструктор, а папа — грузин, работающий в строительной сфере. Именно мама привила Кате любовь к необычным нарядам, что впоследствии стало частью её сценического образа. После школы будущая звезда поступила в Пятигорский государственный технологический университет, получив диплом по специальности «менеджер по управлению персоналом».
Однако работа в офисе её совсем не привлекала: всю душу она отдавала студенческой сборной КВН «Хлобысь». Этот творческий путь привел её в объединённую команду «ГородЪ ПятигорскЪ», которая в 2009 году выиграла Первую лигу, а затем, пройдя через Сочинский фестиваль, добралась до финала Высшей лиги КВН. В 2013 году команда, наконец, стала чемпионом, а сама Моргунова несколько раз становилась обладательницей «Большого КиВиНа».
Известность к ней пришла в 2014 году с началом работы в культовом юмористическом шоу «Однажды в России» на ТНТ. С тех пор её пародии, точные и смелые, стали визитной карточкой программы. Моргунова не ограничивается только телевидением: она пробовала себя в качестве ведущей программы «Руссо туристо» на СТС и активно снимается в кино, появившись в картинах «Две девицы на мели», «Иван Васильевич меняет всё» и «Это мы». Совсем недавно она получила свою первую главную роль в фильме «Между нами, девочками», что она назвала «огромной радостью и поводом для волнения».
Тайны, слухи и тихое семейное счастьеЛичная жизнь Екатерины Моргуновой — это образец стабильности, который редко встретишь в мире шоу-бизнеса. Её избранником стал коллега по цеху, бывший игрок команды КВН «Парапапарам» Леонид Моргунов, фамилию которого она взяла после свадьбы. Их роман завязался не сразу — когда они были соперниками в одном телесезоне, Екатерина, по её собственному признанию, была настолько поглощена работой, что «ни с кем почти не общалась».
Всё изменилось на гастролях, где молодые люди начали общаться, а затем, проанализировав свои чувства, решили строить серьёзные отношения. В 2014 году они сыграли свадьбу, а в августе 2018 года у пары родился сын Артемий, которого Моргунова в шутку называет «своим рыжиком». Несмотря на публичную профессию, Екатерина предпочитает ограждать свою семью от излишнего внимания. Она призналась, что у её семилетнего сына нет доступа к социальным сетям, считая, что «в семь лет ещё рановато».
Моргунова всегда с теплотой и благодарностью говорит о муже, и в годовщину их 12-летия семейной жизни она опубликовала в сети редкое фото, подписав:
«Самые счастливые моменты в жизни — это те, в которых рядом со мной мои два рыжика. Люблю бесконечно, дорожу, благодарю Бога».
Война за вес и личное пространствоВнешность Екатерины, а точнее, невероятная худоба, давно стала предметом бесконечных обсуждений и даже травли. При росте 165 сантиметров её вес составляет 45 килограммов, и она неоднократно подчёркивала, что это её стандартный вес со школы, в котором она чувствует себя комфортно. Однако это не останавливает ни случайных прохожих, ни даже близких родственников от бестактных комментариев. В интервью изданию «7 дней» она с горечью призналась:
«Когда люди лезут со своими советами, то хочется дать им пару уроков культуры».
Моргунова устала от непрошенных советов «поесть побольше» и намёков на анорексию, называя такое поведение некорректным. По её словам, ей очень повезло с генетикой, благодаря чему она не сидит на диетах и быстро восстановилась после родов, набрав тогда 15 килограммов. Этот открытый конфликт с общественным мнением и защита собственных границ стали её своеобразной «войной за себя», которую она ведёт с завидным упорством.
Как живёт Моргунова сегодняСегодня Екатерина Моргунова находится на пике своей карьеры. Она продолжает оставаться ключевой участницей шоу «Однажды в России», а 2024 год ознаменовался выходом нового скетч-шоу «Это мы», где она предстала в новом, более динамичном амплуа. Звезда признаётся, что короткие скетчи для неё — это новый вызов, в отличие от более длительных номеров в «Однажды в России».
Но главная новость — это её главная роль в фильме «Между нами, девочками», премьера которого ожидается в 2026 году. Актриса признаётся, что получает огромное удовольствие от работы и старается быть в центре событий, участвуя в различных проектах. Живёт она с мужем и сыном, предпочитая семейный уют и отдых в кругу близких, а свой досуг, как и многие, любит проводить в путешествиях.