16 августа 2026, 11:32

Екатерина Моргунова (Фото: Instagram* /@ukaterina03)

Звезде шоу «Однажды в России», актрисе и телеведущей, известной своими острыми пародиями на Ксению Собчак, Ольгу Бузову и Ирину Аллегрову, Екатерине Моргуновой 17 августа исполняется 40 лет. За этой, казалось бы, хрупкой и всегда улыбающейся блондинкой скрывается невероятно сильная и амбициозная женщина, прошедшая путь от студентки из Пятигорска до одной из самых узнаваемых комедийных актрис страны. О творческой и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Екатерины Моргуновой Тайны, слухи и тихое семейное счастье Война за вес и личное пространство Как живёт Моргунова сегодня



Биография Екатерины Моргуновой

Екатерина Моргунова (Фото: Instagram* /@ukaterina03)

Тайны, слухи и тихое семейное счастье

Екатерина Моргунова с мужем и сыном (Фото: Instagram* /@ukaterina03)

«Самые счастливые моменты в жизни — это те, в которых рядом со мной мои два рыжика. Люблю бесконечно, дорожу, благодарю Бога».

Война за вес и личное пространство

«Когда люди лезут со своими советами, то хочется дать им пару уроков культуры».

Екатерина Моргунова (Фото: Instagram* /@ukaterina03)

Как живёт Моргунова сегодня