«Это травля»: Сарик Андреасян выиграл один рубль в суде против Николая Картозии

26 марта 2026, 16:26

Сарик Андреасян выиграл один рубль у Картозии из-за критики «Евгения Онегина»

Режиссёр Сарик Андреасян выиграл один рубль в суде против медиаменеджера Николая Картозии. Подробности приводит Telegram-канал «Super.ru».





Медиаменеджер раскритиковал фильм режиссёра «Евгений Онегин» в соцсетях. Андреасян подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации из-за формулировок, которые посчитал травлей на национальной почве.



Суд обязал Николая Борисовича выплатить компенсацию в размере одного рубля — именно столько требовал истец.

«Есть черта, которую нельзя переступать. Когда в публичных высказываниях начинают задевать и оскорблять мою семью, моих детей, а также переходят на национальность, это уже не критика. Это сознательная травля, попытка унизить не работу, а человека. И такое поведение не должно оставаться безнаказанным», — написал Андреасян.