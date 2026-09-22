Стала известна предварительная причина пожара в ТСК «Солнечный» в Стерлитамаке
Предварительной причиной пожара в ТСК «Солнечный» в Стерлитамаке назвали короткое замыкание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативные службы.
Инцидент произошёл 22 сентября. Пожар начался на втором этаже здания и быстро распространился по комплексу. Часть сотрудников выбиралась наружу через окна.
Находившиеся рядом люди растягивали на земле покрывала, а к зданию подгоняли «Газели» со стремянками, чтобы помочь находящимся внутри. Пожар ликвидировали 47 человек и 16 единиц техники. Из горящего здания спасатели эвакуировали 17 человек, в том числе одного ребёнка.
По предварительным сведениям, причиной возгорания стало короткое замыкание. В настоящий момент огонь потушили на площади 2100 кв. метров. В результате инцидента четверо госпитализированы, ещё четыре человека погибли.
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