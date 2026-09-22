В Стерлитамаке при пожаре в ТЦ «Солнечный» погибли три человека, 12 пострадали
В торговом комплексе «Солнечный» в Стерлитамаке произошёл пожар, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Продавцы, которые работают в торговом центре, рассказали, что очаг возгорания находился в отделе одежды на втором этаже. По их словам, в течение часа они чувствовали едкий запах гари, но не могли найти источник огня.
По предварительным сведениям, система пожаротушения в ТЦ работала неисправно. Из торгового комплекса эвакуировали посетителей. Число пострадавших выросло до 12 человек. Одной женщине врачи диагностировали ожоги верхних дыхательных путей и голеней второй степени.
Ещё одна девушка выпрыгнула из окна и сломала рёбра. Пострадал и 17-летний подросток — медики обнаружили у него отравление продуктами горения. Сейчас на месте работают экстренные службы, они тушат пожар.
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