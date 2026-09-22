Один человек пострадал при пожаре на Нерюнгринской ГРЭС в Якутии
В Якутии на территории Нерюнгринской ГРЭС произошёл пожар. Об этом проинформировало МЧС Республики Саха.
Возгорание охватило трансформаторную подстанцию и кабель-канал. Огонь успел распространиться на площади 40 квадратных метров. В результате инцидента пострадал один человек, а часть жителей Нерюнгри временно осталась без электроснабжения.
Мужчину с отравлением угарным газом доставили в Нерюнгринскую ЦРБ. Как сообщили в Минздраве республики, пациенту оказали полный объём необходимой медицинской помощи. Сейчас его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Для реагирования на происшествие на место направили три бригады медиков.
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