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Один человек пострадал при пожаре на Нерюнгринской ГРЭС в Якутии

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Якутии на территории Нерюнгринской ГРЭС произошёл пожар. Об этом проинформировало МЧС Республики Саха.



Возгорание охватило трансформаторную подстанцию и кабель-канал. Огонь успел распространиться на площади 40 квадратных метров. В результате инцидента пострадал один человек, а часть жителей Нерюнгри временно осталась без электроснабжения.

Мужчину с отравлением угарным газом доставили в Нерюнгринскую ЦРБ. Как сообщили в Минздраве республики, пациенту оказали полный объём необходимой медицинской помощи. Сейчас его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Для реагирования на происшествие на место направили три бригады медиков.

Александр Огарёв

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