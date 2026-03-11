«Страхи будут»: детский психолог рассказал, как подготовить ребёнка к пополнению в семье

11 марта 2026, 12:45

Психолог Громов: важно разговаривать с первенцем о появлении второго ребенка

Фото: iStock/Olesya Eroshenko

Появление второго ребёнка в семье — радостное событие, которое, однако, может сопровождаться тревогами и переживаниями у старшего. Даже если ребёнок внешне спокоен, внутри он может испытывать страхи и сомнения. Как же правильно подготовить первенца к рождению брата или сестры?





Детский психолог и эксперт портала «Я родитель» Сергей Громов в эфире «Радио 1» отметил, что появление тревоги у ребёнка в такой ситуации практически неизбежно.



«Страхи, безусловно, будут. И даже если на первый взгляд мы у ребёнка видим позитивное отношение к предстоящему пополнению в семье, страхи всё равно существуют, и родителям очень важно помнить об этом. Невыраженный страх не означает, что он отсутствует. Ребёнок волнуется, переживает и тревожится по поводу изменений, которые предстоят в семье. Это факт», – подчеркнул специалист.

«Разговор о пополнении в семье, о появлении братика или сестры должен быть превентивным, то есть опережающим. Мы наперёд начинаем предупреждать ребёнка о том, что в семье будут те самые изменения. Это самый первый и базовый шаг — начать разговор с ребёнком, до того, как он сам предложит эту тему», — посоветовал родителям Громов.