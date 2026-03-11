«Страхи будут»: детский психолог рассказал, как подготовить ребёнка к пополнению в семье
Психолог Громов: важно разговаривать с первенцем о появлении второго ребенка
Появление второго ребёнка в семье — радостное событие, которое, однако, может сопровождаться тревогами и переживаниями у старшего. Даже если ребёнок внешне спокоен, внутри он может испытывать страхи и сомнения. Как же правильно подготовить первенца к рождению брата или сестры?
Детский психолог и эксперт портала «Я родитель» Сергей Громов в эфире «Радио 1» отметил, что появление тревоги у ребёнка в такой ситуации практически неизбежно.
«Страхи, безусловно, будут. И даже если на первый взгляд мы у ребёнка видим позитивное отношение к предстоящему пополнению в семье, страхи всё равно существуют, и родителям очень важно помнить об этом. Невыраженный страх не означает, что он отсутствует. Ребёнок волнуется, переживает и тревожится по поводу изменений, которые предстоят в семье. Это факт», – подчеркнул специалист.
Если ребёнок открыто не говорит о своих переживаниях, это не означает, что их следует игнорировать. Напротив, родителям нужно начинать важную беседу заранее.
«Разговор о пополнении в семье, о появлении братика или сестры должен быть превентивным, то есть опережающим. Мы наперёд начинаем предупреждать ребёнка о том, что в семье будут те самые изменения. Это самый первый и базовый шаг — начать разговор с ребёнком, до того, как он сам предложит эту тему», — посоветовал родителям Громов.
В заключение психолог добавил, что у ребёнка после рождения братика или сестрёнки обязательно должны сохраняться личные границы. Это же касается вопроса разделения игрушек. Если ребёнок наотрез отказывается делиться, не нужно его заставлять. Важно давать первенцу право выбора. Такой подход, по словам Громова, помогает сохранить доверие и поддерживает гармонию в семье.