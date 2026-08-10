Юрист рассказал, какие изменения в алкогольном законодательстве ожидаются в ближайшее время

10 августа 2026, 17:26

Юрист Терентьев: подать заявление на алкогольную лицензию можно будет онлайн

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В ближайшее время в России кардинально упростят процедуру получения лицензий на алкоголь, переведя её в цифровой формат, но ужесточат требования к производителям крепкого алкоголя. Какие поправки вступят в силу уже в этом году?





Эксперт московского отделения «Опоры России» по алкогольному регулированию Дмитрий Терентьев в беседе с «Радио 1» рассказал, какие изменения в алкогольном законодательстве ожидаются в ближайшее время.





«Во-первых, подача заявлений на лицензию переходит в онлайн-формат, все подачи — с помощью порталов госуслуг или муниципальных порталов госуслуг субъектов РФ. Изменяется срок оказания услуги по лицензированию оборота алкогольной продукции, он составит 15 рабочих дней. Это три календарные недели с момента подачи заявления. Срок рассмотрения заявления может быть продлен на 25 рабочих дней только в определенных случаях», — сказал он.

«Во-вторых, в ноябре 2026 года повышаются требования к размеру уставного капитала для производителей вискового дистиллята (увеличится с 10 млн. руб. до 100 млн. руб.). Отменяется подача деклараций об использовании производственных мощностей для производителей пива, сидра, пуарэ и медовухи. Для производителей спиртосодержащей продукции для получения соответствующей лицензии нужен будет долгосрочный договор аренды или субаренды, зарегистрированный в ЕГРН», — добавил Терентьев.