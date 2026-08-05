Юрист раскрыла условия возврата денег за билет на неудачный концерт
После концертов популярных российских исполнителей, сопровождавшихся жалобами зрителей, юрист Лилия Василенко рассказала, в каких случаях посетители могут рассчитывать на возврат денег или компенсацию.
Поводом для обсуждения стали отзывы после стадионного шоу Вани Дмитриенко, которое прошло 2 августа. Часть зрителей сообщила в социальных сетях о проблемах со звуком в отдельных секторах. Ранее с критикой столкнулся и Дима Билан: зрители, купившие билеты в фан-зону, остались недовольны высокой сценой-подиумом, из-за которой артист был плохо виден.
В беседе с «Известиями» Василенко пояснила, что потребитель имеет право требовать компенсацию, если недостатки возникли по вине организаторов мероприятия. Речь может идти, в частности, о неисправных турникетах, технических сбоях со звуком или конструкциях, ограничивающих обзор сцены, если зрителей заранее не предупредили об этом.
Эксперт напомнила, что статья 28 закона «О защите прав потребителей» обязывает организатора своевременно оказать услугу, статьи 10 и 12 предусматривают обязанность предоставить полную информацию об услуге и ответственность за ее отсутствие, а статья 29 позволяет потребителю требовать уменьшения стоимости услуги или возврата денежных средств, если она была оказана ненадлежащего качества.
Чтобы повысить шансы на успешное рассмотрение претензии, юрист рекомендовала фиксировать нарушения непосредственно во время мероприятия. В качестве доказательств могут пригодиться скриншот электронного билета с датой и временем, фотографии, видеозаписи, а также другие материалы, подтверждающие наличие проблемы.
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