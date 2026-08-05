Юрист раскрыла условия возврата денег за билет на неудачный концерт

05 августа 2026, 13:10

Юрист Василенко: покупатели могут вернуть билет на неудачный концерт

Фото: iStock/Berezko

После концертов популярных российских исполнителей, сопровождавшихся жалобами зрителей, юрист Лилия Василенко рассказала, в каких случаях посетители могут рассчитывать на возврат денег или компенсацию.